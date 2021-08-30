Brasileirão Sub-20: Lázaro faz dois, e Flamengo vence o Fluminense na Gávea

O Flamengo recebeu o Fluminense nesta segunda-feira, na Gávea, e venceu o clássico válido pelo Brasileirão Sub-20 por 4 a 2. O destaque da partida ficou por conta de Lázaro, que marcou dois gols. Thiaguinho e Jhonny (contra) completaram o placar, enquanto Yago e Wallace descontaram para o Tricolor.
O resultado na 13ª rodada do Brasileirão levou o Flamengo, agora quinto lugar, aos 24 pontos. O Fluminense, com 19 pontos, é o 10º. Domingo, o Rubro-Negro visita a Chapecoense, às 15h. O Tricolor recebe o Palmeiras, segunda, às 16h15.