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Brasileirão sub-20: de virada, Fluminense vence o Santos e engata quarto jogo seguido sem derrota

O Tricolor perdia o confronto por 3 a 1, mas conseguiu a virada e segue vivi na luta pelo G8 da tabela de classificação...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 20:26

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 20:26
Crédito: Reprodução/CBF TV/Eleven Sports
Se o momento do Fluminense no profissional é irregular, o time sub-20 vem em ascensão. Na tarde deste domingo, os Moleques de Xerém venceram o Santos por 4 a 3, de virada, em Laranjeiras, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.
> Veja jogadores do Fluminense que foram convocados para as OlimpíadasO Fluminense, inclusive, perdia o jogo por 3 a 1, mas conseguiu a virada e garantiu mais três pontos no Brasileirão. Miguel Vinicius, Gabryel Martins e Luan Brito, duas vezes, marcaram os gols da vitória.
Este, inclusive, foi o quarto jogo seguido em que o Fluminense não perde na competição. Nesse período, foram três vitórias e um empate. Por outro lado, a rodada não ajudou e o Tricolor segue estacionado na nona posição da tabela de classificação. Vale lembrar que os oito primeiros se classificam para a fase quartas de final.
Os Moleques de Xerém voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro sub-20 no próximo sábado, às 15h, no CT do Caju, em partida válida pela 11ª rodada, contra o Athletico Paranaense.
- Vence o Fluminense! Depois de estar perdendo por 3 a 1, os Moleques de Xerém se recuperam e viram o jogo sobre o Santos! Miguel Vinicius, Gabryel Martins e Luan Brito, duas vezes, marcaram os gols da vitória por 4 a 3! Vamos, Fluzão - publicou o Fluminense nas redes sociais.

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