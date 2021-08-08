Brasileirão sub-20: de virada, Fluminense vence o Santos e engata quarto jogo seguido sem derrota

Crédito: Reprodução/CBF TV/Eleven Sports

Se o momento do Fluminense no profissional é irregular, o time sub-20 vem em ascensão. Na tarde deste domingo, os Moleques de Xerém venceram o Santos por 4 a 3, de virada, em Laranjeiras, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

> Veja jogadores do Fluminense que foram convocados para as OlimpíadasO Fluminense, inclusive, perdia o jogo por 3 a 1, mas conseguiu a virada e garantiu mais três pontos no Brasileirão. Miguel Vinicius, Gabryel Martins e Luan Brito, duas vezes, marcaram os gols da vitória.

Este, inclusive, foi o quarto jogo seguido em que o Fluminense não perde na competição. Nesse período, foram três vitórias e um empate. Por outro lado, a rodada não ajudou e o Tricolor segue estacionado na nona posição da tabela de classificação. Vale lembrar que os oito primeiros se classificam para a fase quartas de final.

Os Moleques de Xerém voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro sub-20 no próximo sábado, às 15h, no CT do Caju, em partida válida pela 11ª rodada, contra o Athletico Paranaense.