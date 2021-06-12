Brasileirão sub-17: Fluminense vence o Santos e se mantém na vice-liderança do Grupo B

Crédito: Reprodução/CBF TV/Eleven Sports

Neste sábado, o Fluminense derrotou o Santos por 3 a 1, no CT Rei Pelé, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Kennedy, Samuca e Arthur balançaram as redes para o Tricolor. Pelo lado do Peixe, Deivid Washington fez o único gol do Alvinegro Paulista.

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Com o resultado, o Fluminense segue invicto na competição e se manteve na vice-liderança do Grupo B, com 14 pontos. Já o Santos caiu uma posição e ocupa a quinta colocação, com nove pontos. Fluminense abriu o placar com um belo gol de Kennedy. O jogador recebeu passe de Samuca e, de fora da área, acertou o ângulo do goleiro. O segundo veio com o próprio Samuca. Kennedy esticou o campo pela esquerda e bateu forte, o goleiro defendeu, mas, no rebote, Samuca estufou as redes.

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Aos 35 minutos, o Santos diminuiu o placar. No entanto, aos 49, Arthur deslocou o goleiro na cobrança de pênalti e garantiu a vitória.

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