Brasileirão, Série B... saiba onde assistir aos jogos de sábado

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O final de semana de futebol começa agitado pelas competições ao redor do mundo. Nesse sábado (05), Atlético-GO e São Paulo se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Estádio Antônio Accioly.

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Mais tarde, às 21h (horário de Brasília), o Botafogo recebe o Coritiba, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, no estádio Nilton Santos.

Começou a Segundona! Acesse a tabela de classificação atualizada da Série BConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

11h - Londrina x Brusque Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

11h - Ituano x NovorizontinoBrasileirão Série COnde assistir: Band

12h - Rússia x Bulgária Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports

13h - País de Gales x AlbâniaAmistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports

13h45 - Brasil x Cabo Verde Amistoso Olímpico Onde assistir: SporTV

15h45 - Suécia x Armênia Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports

15h45 - Montenegro x Israel Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports

16h30 - CSA x Sampaio Correa Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere

17h - Santa Cruz x Floresta Brasileirão Série C Onde assistir: DAZN

17h - Mirassol x Ypiranga-RS Brasileirão Série C Onde assistir: DAZN

19h - Atlético-GO x São Paulo BrasileirãoOnde assistir: Premiere

19h - Remo x Brasil de Pelotas Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere

19h - Paraná x Botafogo-SP Brasileirão Série C Onde assistir: DAZN

21h - Santos x Ceará Brasileirão Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e Premiere

21h - Red Bull Bragantino x Bahia Brasileirão Onde assistir: Premiere