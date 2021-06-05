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Brasileirão, Série B... saiba onde assistir aos jogos de sábado

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
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LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 02:00

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 02:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O final de semana de futebol começa agitado pelas competições ao redor do mundo. Nesse sábado (05), Atlético-GO e São Paulo se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Estádio Antônio Accioly.
Começou o Brasileirão! Confira a classificação atualizada da Série A de 2021Arrascaeta no topo: saiba quais são os estrangeiros mais caros do Brasileirão
Mais tarde, às 21h (horário de Brasília), o Botafogo recebe o Coritiba, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, no estádio Nilton Santos.
Começou a Segundona! Acesse a tabela de classificação atualizada da Série BConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
11h - Londrina x Brusque Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
11h - Ituano x NovorizontinoBrasileirão Série COnde assistir: Band
12h - Rússia x Bulgária Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
13h - País de Gales x AlbâniaAmistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
13h45 - Brasil x Cabo Verde Amistoso Olímpico Onde assistir: SporTV
15h45 - Suécia x Armênia Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Montenegro x Israel Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
16h30 - CSA x Sampaio Correa Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
17h - Santa Cruz x Floresta Brasileirão Série C Onde assistir: DAZN
17h - Mirassol x Ypiranga-RS Brasileirão Série C Onde assistir: DAZN
19h - Atlético-GO x São Paulo BrasileirãoOnde assistir: Premiere
19h - Remo x Brasil de Pelotas Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
19h - Paraná x Botafogo-SP Brasileirão Série C Onde assistir: DAZN
21h - Santos x Ceará Brasileirão Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e Premiere
21h - Red Bull Bragantino x Bahia Brasileirão Onde assistir: Premiere
21h - Botafogo x Coritiba Brasileirão Série B Onde assistir: Premiere

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