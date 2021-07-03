Brasileirão, Série B, Euro e Copa América: saiba onde assistir aos jogos

O fim de semana vai ser agitado no mundo da bola. Brasileirão, Série B, Eurocopa e Copa América terão bola rolando. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder neste sábado (03).
- BRASILEIRÃO - 9ª RODADA
- América-MG x Santos
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Athletico-PR x Fortaleza
Horário: 19h
Onde assistir: TNT Sports
- Corinthians x Internacional
Horário: 21h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- SÉRIE B - 9ª RODADA
- Vasco x Confiança-SE
Horário: 16h30
Onde assistir: Premiere
- Brasil de Pelotas x Cruzeiro
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Avaí x Botafogo
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere
- EUROCOPA - QUARTAS DE FINAL
- República Tcheca x Dinamarca
Horário: 13h
Onde assistir: SporTV
- Ucrânia x Inglaterra
Horário: 16h
Onde assistir: SporTV
- COPA AMÉRICA - QUARTAS DE FINAL
- Uruguai x Colômbia
Horário: 19h
Onde assistir: Fox Sports
- Argentina x Equador
Horário: 22h
Onde assistir: ESPN BRASIL