Futebol

Brasileirão, Série B, Euro e Copa América: saiba onde assistir aos jogos

Mundo da bola está agitado. Confira onde acompanhar as partidas deste sábado (03)

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 02:00

Redação de A Gazeta

Vasco perdeu para o Goiás
Vasco perdeu para o Goiás e agora quer vencer o Confiança para se recuperar Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O fim de semana vai ser agitado no mundo da bola. Brasileirão, Série B, Eurocopa e Copa América terão bola rolando. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder neste sábado (03). 
  • BRASILEIRÃO - 9ª RODADA
     
  • América-MG x Santos 
    Horário:     19h 
    Onde assistir: Premiere
      
  • Athletico-PR x Fortaleza
    Horário: 19h
    Onde assistir: TNT Sports 

  • Corinthians x Internacional  
    Horário: 21h 
    Onde assistir: SporTV e Premiere
        
  • SÉRIE B - 9ª RODADA
       
  • Vasco x Confiança-SE
    Horário:     16h30 
    Onde assistir: Premiere 

  • Brasil de Pelotas x Cruzeiro 
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere

  • Avaí x Botafogo
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere  

  • EUROCOPA - QUARTAS DE FINAL

  • República Tcheca x Dinamarca
    Horário: 13h
    Onde assistir: SporTV 

  • Ucrânia x Inglaterra 
    Horário: 16h 
    Onde assistir: SporTV 

  • COPA AMÉRICA - QUARTAS DE FINAL 

  • Uruguai x Colômbia 
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Fox Sports

  • Argentina x Equador 
    Horário: 22h 
    Onde assistir: ESPN BRASIL

