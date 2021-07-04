Futebol

Brasileirão: saiba onde assistir aos jogos deste domingo (04)

Flamengo e Fluminense fazem clássico às 16h. Confira em qual canal vai passar a partida que você não pode perder
Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2021 às 02:00

Flamengo e Fluminense
Flamengo e Fluminense se enfrentam na Neo Química Arena às 16h Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O domingo (04) vai ser agitado com sete partidas do Campeonato Brasileiro. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • BRASILEIRÃO - 9ª RODADA
     
  • Chapecoense x Bahia 
    Horário:     11h 
    Onde assistir: Premiere
      
  • Flamengo x Fluminense
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere 

  • Sport x Palmeiras  
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo (SP e PE) e Premiere
       
  • São Paulo x Bragantino
    Horário:     18h15 
    Onde assistir: Premiere 

  • Ceará x Juventude 
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere e TNT Sports

  • Cuiabá x Atlético-MG
    Horário: 18h15
    Onde assistir: Premiere  

  • Grêmio x Atlético-GO
    Horário: 20h30
    Onde assistir: SporTV e Premiere

