Brasileirão: saiba onde assistir aos jogos deste domingo (04)

O domingo (04) vai ser agitado com sete partidas do Campeonato Brasileiro. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- BRASILEIRÃO - 9ª RODADA
- Chapecoense x Bahia
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- Flamengo x Fluminense
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Sport x Palmeiras
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (SP e PE) e Premiere
- São Paulo x Bragantino
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Ceará x Juventude
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere e TNT Sports
- Cuiabá x Atlético-MG
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Grêmio x Atlético-GO
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere