Brasileirão Feminino Sub-20: com empate sem gols, Flamengo avança e Fluminense aguarda final da rodada

Na rodada final da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, Flamengo e Fluminense empataram sem gols neste sábado, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Paranaíba (SP), resultado que garantiu o Rubro-Negro na segunda fase da competição, como líder do Grupo E. O Tricolor, agora, aguarda o encerramento da rodada para saber se seguirá na competição.O Flamengo do técnico Celso Silva terminou a primeira fase invicto, com 14 pontos em seis jogos: quatro vitórias e dois empates. Na primeira fase do Brasileirão Sub-20, avançam os seis primeiros colocados de cada chave, além dos dois segundos lugares com as melhores campanhas. Assim, o Fluminense ainda tem chances.