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Brasileirão Feminino Sub-20: com empate sem gols, Flamengo avança e Fluminense aguarda final da rodada

Rubro-Negro garantiu seu lugar na segunda fase do Brasileirão Feminino Sub-20 com o primeiro lugar do Grupo E, enquanto o Tricolor tem chance de avançar como segundo lugar...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 13:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 13:25
Na rodada final da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, Flamengo e Fluminense empataram sem gols neste sábado, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Paranaíba (SP), resultado que garantiu o Rubro-Negro na segunda fase da competição, como líder do Grupo E. O Tricolor, agora, aguarda o encerramento da rodada para saber se seguirá na competição.O Flamengo do técnico Celso Silva terminou a primeira fase invicto, com 14 pontos em seis jogos: quatro vitórias e dois empates. Na primeira fase do Brasileirão Sub-20, avançam os seis primeiros colocados de cada chave, além dos dois segundos lugares com as melhores campanhas. Assim, o Fluminense ainda tem chances.
Com 12 pontos no Grupo E - que ainda teve Cresspom, com quatro, e Goiás, com zero -, o Tricolor, comandado por Douglas Oliveira, seguirá no torneio caso o Internacional empate ou perca do América-MG em jogo neste sábado, às 20h30. O Colorado chega na rodada final com 10 pontos.
O Minas Brasília-DF, do Grupo A, também fechou a primeira fase com 12 pontos, mas supera o Fluminense nos critérios de desempate - diferente do Internacional. Na segunda fase, os clubes serão distribuídos em dois grupos de quatro clubes, com quatro avançando para disputar as semifinais.
Crédito: BrasileirãoFemininoSub-20:FlamengoeFluminenseficaramno0a0(Foto:AdrianoFontes/CBF

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