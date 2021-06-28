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Brasileirão Feminino Série A2: Fluminense vence o Real Ariquemes pelas oitavas de final

Com o resultado, as 'Guerreiras do Fluzão' largaram na frente por uma vaga nas quartas de final da competição...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 21:03

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 21:03
Crédito: Reprodução/ CBF TV/ Eleven Sports
Na tarde deste domingo, o Fluminense venceu o Real Ariquemes por 2 a 1, em Laranjeiras, em partida válida pelas oitavas de final do Brasileirão Feminino Série A2. Luany e Dani marcaram para as "Guerreiras do Fluzão" e Loira fez o gol do time de Rondônia.
> Relembre os gols mais marcantes de Fred com a camisa do FluminenseO Fluminense saiu na frente com apenas 15 minutos de jogo, com Luany. No entanto, aos 31, Loira deixou tudo igual nas Laranjeiras. Contudo, 15 minutos da etapa complementar, Dani garantiu a vitória da equipe Tricolor.
> Veja a tabela do Brasileirão Feminino Série A2
Fluminense e Real Ariquemes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 15h, no Valerião, em Rondônia. Este será o jogo da volta da segunda fase (oitavas de final) do Brasileirão Feminino Série A2.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

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