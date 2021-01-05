Brasileirão: confira onde assistir aos jogos do meio de semana

Após a paralisação para os festejos natalinos e de virada de ano, o futebol retorna com força neste meio de semana. Nesta quarta-feira (06), pela Libertadores, é o Santos mede forças contra o Boca Juniors (19h15) pelo jogo de ida da fase semifinal da competição continental.
Mas a quarta- será recheada de emoção também no Brasileirão e com direito a Fla-Flu. O Rubro-Negro mede forças com o Tricolor para seguir na caçada ao líder São Paulo, e de quebra apagar a má impressão deixada após o empate em 0 a 0 diante do Fortaleza na rodada anterior. Já Vasco e Botafogo tem duelos importantíssimos na luta para fugirem do rebaixamento.
- 28ª Rodada do Brasileirão
- Jogos desta quarta (06)
- Botafogo x Athletico-PR
Horário: 19h15
Onde assistir: Premiere
- Grêmio x Bahia
Horário: 19h15
Onde assistir: Premiere
- Sport x Fortaleza
Horário: 19h15
Onde assistir: Premiere
- Coritiba x Goiás
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Bragantino x São Paulo
Horário: 21h30
Onde assistir: Premiere
- Flamengo x Fluminense
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Jogos de quinta (07)
- Ceará x Internacional
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Atlético-GO x Vasco
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere
- Os jogos entre Palmeiras x Corinthians e Atlético-MG x Santos foram adiados para os dias 18 e 27 deste mês, respectivamente. O motivo é a participação de Palmeiras e Santos na Libertadores nesta semana.