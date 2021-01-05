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Brasileirão: confira onde assistir aos jogos do meio de semana

Após a paralisação para o Natal e Ano Novo, o futebol retorna com as principais competições. Nesta quarta-feira (06) tem Fla-Flu no Maracanã pela 28ª rodada e também o Botafogo lutando para sair do Z-4
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2021 às 10:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:00

Após a paralisação para os festejos natalinos e de virada de ano, o futebol retorna com força neste meio de semana. Nesta quarta-feira (06), pela Libertadores,  é o Santos mede forças contra o Boca Juniors (19h15) pelo jogo de ida da fase semifinal da competição continental.
Fluminense e Flamengo fazem o primeiro jogo da final do Carioca neste domingo (11)
Na partida do primeiro turno, o Flamengo venceu o Fluminense pelo placar de placar de 2 x 1 Crédito: Lucas Mercon/Fluminense FC
Mas a quarta- será recheada de emoção também no Brasileirão e com direito a Fla-Flu. O Rubro-Negro mede forças com o Tricolor para seguir na caçada ao líder São Paulo, e de quebra apagar a má impressão deixada após o empate em 0 a 0 diante do Fortaleza na rodada anterior. Já Vasco e Botafogo tem duelos importantíssimos na luta para fugirem do rebaixamento. 
  • 28ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos desta quarta (06)

  • Botafogo x Athletico-PR
    Horário: 19h15
    Onde assistir: Premiere

  • Grêmio x Bahia
    Horário: 19h15
    Onde assistir: Premiere

  • Sport x Fortaleza
    Horário: 19h15
    Onde assistir: Premiere

  • Coritiba x Goiás
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere

  • Bragantino x São Paulo
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Premiere

  • Flamengo x Fluminense
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Jogos de quinta (07)

  • Ceará x Internacional
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Atlético-GO x Vasco
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere 

  • Os jogos entre Palmeiras x Corinthians e Atlético-MG x Santos foram adiados para os dias 18 e 27 deste mês, respectivamente. O motivo é a participação de Palmeiras e Santos na Libertadores nesta semana.

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