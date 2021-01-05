Brasileirão: confira onde assistir aos jogos do meio de semana

Após a paralisação para os festejos natalinos e de virada de ano, o futebol retorna com força neste meio de semana. Nesta quarta-feira (06), pela Libertadores, é o Santos mede forças contra o Boca Juniors (19h15) pelo jogo de ida da fase semifinal da competição continental.

Mas a quarta- será recheada de emoção também no Brasileirão e com direito a Fla-Flu. O Rubro-Negro mede forças com o Tricolor para seguir na caçada ao líder São Paulo, e de quebra apagar a má impressão deixada após o empate em 0 a 0 diante do Fortaleza na rodada anterior. Já Vasco e Botafogo tem duelos importantíssimos na luta para fugirem do rebaixamento.