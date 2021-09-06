Brasileirão e base: veja quais são os jogos e onde assistir o Fluminense na semana

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Prestes a ter um alívio no calendário do profissional na segunda metade deste mês, o Fluminense segue com jogos importantes pela frente até lá. Além de o time de Marcão entrar em campo duas vezes nesta semana, o Tricolor tem compromissos importantes também nas categorias de base, começando por esta segunda-feira.

+ Kayky é mais um! Relembre joias de Xerém que deixaram o Fluminense nos últimos anos

Dentre os jogos mais importantes estão a volta da Copa do Brasil Sub-17 contra o Criciúma. O Flu venceu a ida fora de casa por 2 a 1. Além disso, há o primeiro jogo da semifinal do Carioca Sub-20 e também partidas do Sub-15.

Veja a tabela do Brasileirão

No profissional, o Fluminense encara a Chapecoense nesta terça-feira, às 21h30, em Chapecó. Depois, no domingo, tem o São Paulo pela frente na abertura do segundo turno do Brasileirão.VEJA A AGENDA DA SEMANA:

SEGUNDA-FEIRA (06/09)

Fluminense x Palmeiras - 15h15Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Brasileirão Sub-20Transmissão: SporTV

TERÇA-FEIRA (07/09)

Fluminense x Criciúma - 10hLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Caop do Brasil Sub-17 (volta)Transmissão: elevensports.com

Chapecoense x Fluminense - 21h30Arena Condá, Chapecó (SC)BrasileirãoTransmissão: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

QUINTA-FEIRA (09/09)

Vasco x Fluminense - 10hNivaldo Pereira, Nova Iguaçu (RJ)Semifinal do Carioca Sub-20

DOMINGO (12/09)

Botafogo x Fluminense - 15hCEFAT, Niterói (RJ)Brasileirão Sub-20Transmissão: elevensports.com

Boavista x Fluminense - 13hCFZ Recreio, Rio de Janeiro (RJ)Carioca Sub-17

Boavista x Fluminense - 15hCFZ Recreio, Rio de Janeiro (RJ)Carioca Sub-15