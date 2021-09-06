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Brasileirão e base: veja quais são os jogos e onde assistir o Fluminense na semana

Tricolor entra em campo em todas as categorias masculinas e tem fases decisivas pela frente ao longo dos próximos dias...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 15:35
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Prestes a ter um alívio no calendário do profissional na segunda metade deste mês, o Fluminense segue com jogos importantes pela frente até lá. Além de o time de Marcão entrar em campo duas vezes nesta semana, o Tricolor tem compromissos importantes também nas categorias de base, começando por esta segunda-feira.
+ Kayky é mais um! Relembre joias de Xerém que deixaram o Fluminense nos últimos anos
Dentre os jogos mais importantes estão a volta da Copa do Brasil Sub-17 contra o Criciúma. O Flu venceu a ida fora de casa por 2 a 1. Além disso, há o primeiro jogo da semifinal do Carioca Sub-20 e também partidas do Sub-15.
Veja a tabela do Brasileirão
No profissional, o Fluminense encara a Chapecoense nesta terça-feira, às 21h30, em Chapecó. Depois, no domingo, tem o São Paulo pela frente na abertura do segundo turno do Brasileirão.VEJA A AGENDA DA SEMANA:
SEGUNDA-FEIRA (06/09)
Fluminense x Palmeiras - 15h15Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Brasileirão Sub-20Transmissão: SporTV
TERÇA-FEIRA (07/09)
Fluminense x Criciúma - 10hLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Caop do Brasil Sub-17 (volta)Transmissão: elevensports.com
Chapecoense x Fluminense - 21h30Arena Condá, Chapecó (SC)BrasileirãoTransmissão: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!
QUINTA-FEIRA (09/09)
Vasco x Fluminense - 10hNivaldo Pereira, Nova Iguaçu (RJ)Semifinal do Carioca Sub-20
DOMINGO (12/09)
Botafogo x Fluminense - 15hCEFAT, Niterói (RJ)Brasileirão Sub-20Transmissão: elevensports.com
Boavista x Fluminense - 13hCFZ Recreio, Rio de Janeiro (RJ)Carioca Sub-17
Boavista x Fluminense - 15hCFZ Recreio, Rio de Janeiro (RJ)Carioca Sub-15
Fluminense x São Paulo - 20h30Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)BrasileirãoTransmissão: Premiere e tempo real do LANCE!

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