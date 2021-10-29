Brasileirão: Derrotas contra paulistas afundam Sport na zona de rebaixamento

Crédito: Sport foi superado pelo Bragantino e Palmeiras (Ari Ferreira / RB Bragantino

A estadia do Sport em São Paulo não terminou de maneira positiva. Na noite da última quinta-feira, o Leão visitou o Red Bull Brasil e foi superado por 3 a 0.

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No início da semana, mais precisamente na segunda-feira, o Spor foi ao Allianz Parque e, mesmo com a vantagem nos primeiros minutos, o Leão pouco fez diante da pressão do Palmeiras e acabou derrotado por 2 a 1.

Com a falta de resultados, o Sport terminou os dois jogos afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 27 pontos.