  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Brasileirão, Barcelona, PSG, Manchester City...saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira
Brasileirão, Barcelona, PSG, Manchester City...saiba onde assistir aos jogos de quarta-feira

Além dos jogos decisivos no Campeonato Brasileiro, como Fortaleza x Vasco e Fluminense x Atlético-MG, o Barcelona, PSG e Manchester City movimentam a quarta-feira de futebol...
LanceNet

10 fev 2021 às 03:00

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A quarta-feira reserva duelos importantes no Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo da noite, às 19h, o líder Internacional recebe o Sport, que tenta se afastar do Z4. Às 21h, o São Paulo encara o Ceará, no Morumbi. Mais tarde, às 21h30, o Corinthians visita o Athletico-PR, e o Fluminense recebe o Atlético-MG.
Gignac, Firmino, CR7… Relembre carrascos de clubes brasileiros em Mundiais
Na Europa, o dia começa às 14h30, com o Manchester City encarando o Swansea pela Copa da Inglaterra. Mais tarde, às 16h45, Atalanta e Napoli brigam por uma vaga na final da Copa da Itália. Às 17h, o Caen recebe o poderoso PSG de Neymar pela Copa da França. No mesmo horário, o Barcelona de Messi mede forças com o Sevilla na semifinal da Copa do Rei.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h30 - Swansea x Manchester CityCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
16h30 - Leicester x BrightonCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
16h45 - Atalanta x NapoliCopa da ItáliaOnde assistir: DAZN, RAI Italia e Fanatiz
17h - Caen x PSGCopa da FrançaOnde assistir: Fox Sports
17h - Sevilla x BarcelonaCopa do ReiOnde assistir: ESPN Brasil
17h15 - Everton x TottenhamCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
19h - Internacional x SportCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere
19h15 - Fortaleza x VascoCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere
21h - São Paulo x CearáCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere
21h30 - Corinthians x Athletico-PRCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Globo e Premiere
21h30 - Fluminense x Atlético-MGCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Globo e Premiere

Tópicos Relacionados

barcelona corinthians fluminense internacional manchester city sport vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão
Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz

