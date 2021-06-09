Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Brasil vence o Paraguai, encerra tabu e lidera Eliminatórias com folga

Neymar abriu caminho para a vitória da Seleção e comemorou seu gol com o capixaba Richarlison. Lucas Paquetá também deixou sua marca e sacramentou o resultado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 23:37

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 23:37

Neymar abriu caminho para a vitória do Brasil
Neymar abriu caminho para a vitória do Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Seleção Brasileira masculina principal manteve seus 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Qatar ao vencer o Paraguai nesta terça-feira (8), por 2 a 0, no estádio Defensores del Chaco.
Foi a sexta vitória em seis partidas, com 18 pontos somados e uma situação que já é muito confortável na classificação para 2022, com seis pontos a mais que a vice-líder Argentina na tabela. 

Veja Também

Seleção brasileira: política fora das quatro linhas

Bolsonaro nega que tenha pedido para tirar Tite do comando da seleção

Também é o fim de um tabu de 35 anos sem vitórias brasileiras no Paraguai -foram quatro jogos desde então. Os gols que encerraram essa marca negativa foram marcados por Neymar logo no começo do jogo, o que o transformou em um dos maiores goleadores da história da seleção em Eliminatórias, e Lucas Paquetá já nos acréscimos do segundo tempo.
Passada a rodada dupla de Eliminatórias, as duas seleções iniciam a preparação para a Copa América que começa em cinco dias em território brasileiro.
Pelo Grupo A, o Paraguai enfrenta a Bolívia na próxima segunda-feira (14), no estádio Olímpico de Goiânia. Já o Brasil, que está no Grupo B, entra em campo um dia antes, às 18h, contra a Venezuela, no Mané Garrincha, em Brasília.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados