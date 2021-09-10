Brasil supera o Peru e engata oitava vitória nas Eliminatórias

Neymar marcou o segundo gol da vitória do Brasil e comemorou com Paquetá e Everton Ribeiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O Brasil esqueceu o polêmico clássico com a Argentina suspenso e fez o que se esperava dele na noite desta quinta-feira (09): venceu o Peru com facilidade, por 2 a 0. Cobrado por uma boa atuação, a equipe de Tite jogou bem. Foi mais leve, criativa e dominou o adversário na Arena Pernambuco para engatar a oitava vitória consecutiva nas Eliminatórias, algo inédito no torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2022.

Everton Ribeiro e Neymar fizeram os gols da vitória, no Recife, que deixa a seleção ainda mais perto do Mundial do Catar. Líder das Eliminatórias, a Seleção Brasileira ostenta campanha perfeita. Tem 24 pontos, seis a mais que a Argentina, segunda colocada, e segue sem perder para o Peru na competição. Em 13 jogos, são nove vitórias e quatro empates diante do rival contra o qual está acostumado a jogar e que Tite mais enfrentou desde que assumiu em 2016 a seleção. Os peruanos permanecem no sétimo lugar, com oito pontos.

Diante dos peruanos, Tite manteve a escalação que havia escolhido para o clássico com a Argentina, com destaque para Lucas Veríssimo na vaga de Marquinhos e Gerson no meio de campo jogando à vontade perto de Casemiro e Lucas Paquetá. O ex-flamenguista foi um dos melhores em campo na vitória que, em que pese a fragilidade do oponente, evidência que a seleção tem capacidade para exibir melhores apresentações do que vinha mostrando. Danilo e Alex Sandro também jogaram mais soltos, o meio de campo funcionou, Neymar se movimentou bastante e o jogo fluiu.

Gabigol e Gerson tiveram chances de abrir o placar, mas saiu dos pés de Everton Ribeiro o primeiro gol após jogada de Neymar. O craque do PSG desarmou Santamaría na lateral esquerda sem falta, na avaliação do árbitro colombiano Wilmar Roldán, invadiu a área e rolou para trás para Everton Ribeiro mandar para as redes aos 13 minutos.

A seleção brasileira ampliou com Neymar. Aos 39, o segundo maior artilheiro da história da Seleção marcou um gol fácil, só escorando para as redes depois da finalização de Everton Ribeiro desviada por Santamaria e que caiu nos pés do camisa 10, agora o maior artilheiro do Brasil em Eliminatórias, com 12 gols, deixando para trás Romário e Zico (11 cada).

O ritmo apresentado no primeiro tempo foi reduzido na etapa final. Embora a seleção brasileira tenha encontrado ainda mais espaços para atacar a partir da mudança de postura do Peru, disposto ao menos a diminuir o placar, não conseguiu mais balançar as redes e foi pouco efetiva.

Gabigol flutuou pelo ataque e participou bastante. Pediu jogo, entrou na área e fez uma boa partida, mas perdeu um gol impressionante no primeiro minuto da segunda etapa. Com o time estagnado, o jogo truncado e de certa forma até violento, com muitos cartões amarelos, Tite fez mudanças e deu oportunidade para os campeões olímpicos Matheus Cunha e Daniel Alves. Depois, o treinador lançou mão de Bruno Guimarães e promoveu o retorno de Hulk depois de cinco anos e a estreia de Edenílson. O atacante do Atlético-MG teve a chance de marcar o terceiro, mas finalizou mal, para fora.