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Duelo clássico

Brasil e Argentina decidem Copa América no Maracanã

Final, que acontece neste sábado (10) a partir das 21h (horário de Brasília) no Rio de Janeiro, tem o brasileiro Neymar e o argentino Messi como protagonistas

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 08:58

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 jul 2021 às 08:58
Neymar comemora terceiro gol na partida contra o Peru fazendo o sinal de
Neymar marca três e Brasil vence o Peru em Lima Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Um grande palco, com grandes atores e um final inesperado. Este é o roteiro que a decisão da Copa América entre Brasil e Argentina oferece aos amantes do futebol neste sábado (10), a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã.
Esta será a quarta vez em que Brasil e Argentina disputam uma decisão de Copa América. Na primeira delas, em 1937, os hermanos ficaram com o título. As duas equipes só voltaram a se encontrar em uma final da competição em 2004, quando a seleção brasileira triunfou por 4 a 2 na disputa de pênaltis.
E o último encontro entre brasileiros e argentinos é de doce lembrança para o Brasil, que venceu por 3 a 0 (gols de Júlio Baptista, Ayala, contra, e Daniel Alves) em 2007 na Venezuela, para conquistar seu oitavo troféu da competição.

CONFIANÇA EM NEYMAR

Para o jogo deste sábado, o Brasil deposita suas esperanças no atacante Neymar. Com dois gols e três assistências na competição, o camisa 10 é o jogador que comanda as ações ofensivas da equipe do técnico Tite (que está invicta na atual edição da competição).
E o treinador sabe que Neymar é peça fundamental para garantir o título da Copa América sobre uma equipe que também conta com um dos grandes camisas 10 do futebol atual: “A gente sabe da grandeza de dois ícones do futebol mundial. Falar de Messi e Neymar é falar de excelência, de virtudes técnicas, mentais, físicas, de capacidade de criação muito alta. Aí um grande desafio, um grande espetáculo”.

MAIS ARTILHEIRO 

Se o Brasil confia em Neymar, a Argentina sabe que Messi é a chave da vitória. O camisa 10 faz uma bela Copa América, liderando a artilharia com quatro gols marcados. Para o craque, o título neste sábado teria um sabor especial, pois seria o seu primeiro pela seleção principal de seu país.
Assim como a seleção brasileira a Argentina chega invicta à final. E a grande virtude da equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni é a qualidade do ataque, que conta com nomes como Lautaro Martínez, com três gols no torneio, Di Maria, Papu Gómez e Agüero.

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