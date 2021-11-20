Brasil de Pelotas x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B

Com o acesso já garantido e possibilidade de título com um jogo de antecedência, o Botafogo visita o Brasil de Pelotas pela 37ª rodada da Série B. Já rebaixado, o Xavante ‘cumpre tabela’ em casa contra o líder do campeonato. O confronto acontece neste domingo, às 16h, no Estádio Bento Freitas.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B

Se vencer o duelo, o Botafogo tem a oportunidade de se tornar campeão da Série B. Para isso, depende do resultado entre Coritiba e CSA, que se enfrentam no mesmo horário. O Alvinegro só pode sair com o título se triunfar contra o Brasil de Pelotas e se o Coxa não vencer o CSA em casa.

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Para o confronto, o técnico Enderson Moreira tem desfalques importantes. Chay, Hugo e Pedro Castro estão fora por lesões sofridas nesta semana. Para o lugar de Hugo e Pedro Castro, as mudanças mais lógicas são por Carlinhos e Barreto, respectivamente. Para a vaga de Chay, Enderson tem mais opções. Entre elas, a entrada de Luiz Henrique ou a centralização de Marco Antônio no meio-campo.FICHA TÉCNICABrasil de Pelotas x Botafogo

Data e horário: 21/11/2021, às 16hLocal: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)Var: Vinicius Furlan (SP)Onde assistir: Globo, Premiere e Tempo real do LANCE!

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Jerson Testoni)Marcelo; Netto, Ícaro, Camilo e Héverton; Diego e Matias; Patrick, Renatinho e Rildo; Erison.

Desfalques: Sousa (lesionado)Suspensos: -Pendurados: Ícaro, Héverton, Vidal, Oliveira, João Siqueira, Rildo, Renatinho, Patrick, Caio Rangel e Júnior Viçosa.

BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu e Carlinhos; Barreto, Oyama e Marco Antônio; Warley, Diego Gonçalves e Rafael Navarro

Desfalques: Pedro Castro, Hugo, Chay e GatitoSuspensos: -Pendurados: Diego Loureiro, Carlinhos, Diego Gonçalves, Marco Antônio, Pedro Castro, Romildo e Ronald.