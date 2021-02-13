Brasil de Pelotas encaminha acordo pelo atacante Bruno Paraíba

Crédito: Jefferson Vieira/Oeste

O Brasil de Pelotas está próximo de oficializar o reforço do atacante Bruno Paraíba para os campeonatos Gaúcho e Brasileirão da Série B.

Clubes como Paraná e ABC chegaram a demonstrar interesse no atleta, que tem contrato com o Oeste até abril, mas na última temporada atuou por empréstimo pelo Confiança, do Sergipe, mas Paraíba preferiu acertar com o Brasil pelo maior tempo de duração do vínculo.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosSegundo informações obtidas com exclusividade pelo LANCE!, o time gaúcho apresentou uma proposta contratual até dezembro de 2021, que contempla não só a disputa do Estadual, que inicia em na última semana de fevereiro, como a Série B do Brasileirão.

Aos 26 anos, Bruno Paraíba é cria do Centro Sportivo Paraíbano. Após passagens por alguns clubes do seu estado, como o próprio CSP, Miramar, Paraíba Esporte Clube e São Paulo Crystal, em 2018 foi contratado pelo Barbalha, do Ceará, onde fez oito gols em 18 jogos, chamando a atenção do Oeste, clube que detém os seus direitos atualmente.