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Brasil de Pelotas encaminha acordo pelo atacante Bruno Paraíba

Contrato até o fim de 2021 oferecido pelo time gaúcho foi fundamental para escolha do atacante...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 15:54

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 15:54

Crédito: Jefferson Vieira/Oeste
O Brasil de Pelotas está próximo de oficializar o reforço do atacante Bruno Paraíba para os campeonatos Gaúcho e Brasileirão da Série B.
Clubes como Paraná e ABC chegaram a demonstrar interesse no atleta, que tem contrato com o Oeste até abril, mas na última temporada atuou por empréstimo pelo Confiança, do Sergipe, mas Paraíba preferiu acertar com o Brasil pelo maior tempo de duração do vínculo.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosSegundo informações obtidas com exclusividade pelo LANCE!, o time gaúcho apresentou uma proposta contratual até dezembro de 2021, que contempla não só a disputa do Estadual, que inicia em na última semana de fevereiro, como a Série B do Brasileirão.
Aos 26 anos, Bruno Paraíba é cria do Centro Sportivo Paraíbano. Após passagens por alguns clubes do seu estado, como o próprio CSP, Miramar, Paraíba Esporte Clube e São Paulo Crystal, em 2018 foi contratado pelo Barbalha, do Ceará, onde fez oito gols em 18 jogos, chamando a atenção do Oeste, clube que detém os seus direitos atualmente.
Na última temporada, emprestado pelo time paulista ao Confiança, o atacante atuou em 26 partidas e anotou dois tentos.

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