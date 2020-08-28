Brahim Díaz será emprestado ao Milan, diz jornal espanhol

De olho na próxima temporada, o Milan segue em busca de reforços para fortalecer a sua equipe e almejar voos ainda maiores. Com isso, Brahim Díaz, que pertence ao Real Madrid, deve chegar por empréstimo, segundo informações do diário 'Marca'. O acordo deve ser anunciado nos próximos dias, restando apenas a assinatura do contrato.
O jovem promissor, de 21 anos, chegará a Milão para ganhar mais experiência e rodagem em uma liga diferente. Nascido em Málaga e de origem marroquinha, o atleta tem contrato até 2025. Além disso, o meio-campista tem o valor de mercado de 13,5 milhões de euros, conforme números apresentados pelo portal 'Transfermarkt'.
Durante as últimas semanas, a transação tem sido debatida entre Paolo Maldini, diretor de Estratégia Esportiva e Desenvolvimento do Milan, Stefano Pioli, técnico do Milan, e Sufiel Abdelkader, pai e representante do jogador.
Ele chegou ao Real Madrid após passagem pelo Manchester City em uma transação no valor de 17 milhões de euros. Na última temporada, o meia disputou apenas 10 partidas, marcou um gol, e esteve presente no elenco que conquistou a Supercopa da Espanha e o Campeonato Espanhol.