Brahim Díaz será emprestado ao Milan, diz jornal espanhol

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP

De olho na próxima temporada, o Milan segue em busca de reforços para fortalecer a sua equipe e almejar voos ainda maiores. Com isso, Brahim Díaz, que pertence ao Real Madrid, deve chegar por empréstimo, segundo informações do diário 'Marca'. O acordo deve ser anunciado nos próximos dias, restando apenas a assinatura do contrato.

O jovem promissor, de 21 anos, chegará a Milão para ganhar mais experiência e rodagem em uma liga diferente. Nascido em Málaga e de origem marroquinha, o atleta tem contrato até 2025. Além disso, o meio-campista tem o valor de mercado de 13,5 milhões de euros, conforme números apresentados pelo portal 'Transfermarkt'.

Durante as últimas semanas, a transação tem sido debatida entre Paolo Maldini, diretor de Estratégia Esportiva e Desenvolvimento do Milan, Stefano Pioli, técnico do Milan, e Sufiel Abdelkader, pai e representante do jogador.