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futebol

Brahim Díaz será emprestado ao Milan, diz jornal espanhol

De acordo com o diário 'Marca', jovem promissor, de 21 anos, deve assinar o contrato nos próximos dias para ganhar mais experiência e rodagem em uma liga diferente, o Calcio...
LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 15:38

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 15:38

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
De olho na próxima temporada, o Milan segue em busca de reforços para fortalecer a sua equipe e almejar voos ainda maiores. Com isso, Brahim Díaz, que pertence ao Real Madrid, deve chegar por empréstimo, segundo informações do diário 'Marca'. O acordo deve ser anunciado nos próximos dias, restando apenas a assinatura do contrato.
O jovem promissor, de 21 anos, chegará a Milão para ganhar mais experiência e rodagem em uma liga diferente. Nascido em Málaga e de origem marroquinha, o atleta tem contrato até 2025. Além disso, o meio-campista tem o valor de mercado de 13,5 milhões de euros, conforme números apresentados pelo portal 'Transfermarkt'.
Durante as últimas semanas, a transação tem sido debatida entre Paolo Maldini, diretor de Estratégia Esportiva e Desenvolvimento do Milan, Stefano Pioli, técnico do Milan, e Sufiel Abdelkader, pai e representante do jogador.
Ele chegou ao Real Madrid após passagem pelo Manchester City em uma transação no valor de 17 milhões de euros. Na última temporada, o meia disputou apenas 10 partidas, marcou um gol, e esteve presente no elenco que conquistou a Supercopa da Espanha e o Campeonato Espanhol.

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