Bragantino x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Já classificados para as quartas de final do Campeonato Paulista, RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam às 16h (de Brasília) deste domingo (20) pela última rodada da primeira fase da competição. Ao Verdão, o duelo servirá para manter a equipe invicta, pois já está garantida na ponta do Grupo C com 29 pontos.Com Zé Rafael suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Abel Ferreira deverá levar a campo no interior uma equipe mista, já que o Verdão entra em campo no mata-mata já na quarta-feira (23), ante o Ituano, no Allianz Parque.

Mesmo com essa chance, Patrick de Paula, em negociação com o Botafogo, continuará de fora: foi cortado dos relacionados. O zagueiro Luan e o lateral-direito Mayke, contundidos, também não jogam.

Também garantido na liderança do Grupo D com 19 pontos, o Bragantino também jogará quarta pelas quartas. Recebe o Santo André em casa.

Para o duelo com o Alviverde, o lateral-esquerdo Luan Cândido, o meia Eric Ramires e o atacante Helinho podem voltar a serem relacionados. Os atletas treinaram sem restrições nas últimas atividades e devem reforçar a equipe.

Luan Cândido se recuperou de um desconforto no adutor esquerdo, Eric Ramires estava com um edema na coxa e Helinho, de volta após lesão na coxa direita.

Por outro lado, o time terá os desfalques do goleiro Cleiton e do lateral-esquerdo Guilherme, que foram expulsos na derrota contra o Ituano na última rodada.

Ficha técnicaRB Bragantino x Palmeiras

Data: 20 de Março de 2022, domingoHorário: 16h (de Brasília)Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Árbitro: Flavio Rodrigues de SouzaAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de OliveiraVAR: Daiane Muniz do Santos, Leonardo Augusto Villa e Ana Paula da Silva OliveiraTransmissão: Paulistão Play e Premiere

RB BRAGANTINOJulio Cesar; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Luciano, Hyoran e Praxedes; Bruno Tubarão, Artur e YtaloTécnico: Maurício Barbieri.

Desfalques: Gabriel Novaes, Alerrandro, Emi Martínez, Cesar Haydar e Raul (machucados);Suspensos: Cleiton e Guilherme (Cartão Vermelho);

PALMEIRASWeverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo (Gómez) e Jorge; Jailson, Atuesta, Gustavo Scarpa (Wesley ou Gabriel Veron) e Raphael Veiga; Dudu (Rafael Navarro) e Rony Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Luan e Mayke (machucados), Patrick de Paula (em negociação com o Botafogo)Suspensos: Zé Rafael (terceiro amarelo)TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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