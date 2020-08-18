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futebol

Bragantino x Fluminense: onde ver, prováveis times, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam em Bragança Paulista nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 17:35

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 17:35

Crédito: Divulgação/Site Oficial RB Bragantino; LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Depois de, enfim, conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Fluminense quer continuar ganhando confiança. Para isso, terá uma complicada missão nesta quarta-feira, às 19h15, quando encara o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. O Tricolor vem de uma boa vitória de virada contra o Internacional em casa após uma derrota e um empate nas rodadas anteriores. Para este confronto, terá como novidade apenas o retorno do técnico Odair Hellmann ao banco de reservas. Matheus Ferraz se recuperou de lesão, mas não deve iniciar jogando.
Do lado dos mandantes, a expectativa é finalmente vencer neste Brasileirão. Com dois empates e uma derrota em partidas fora de casa, a esperança é que o reencontro com o próprio estádio mude os ares para a equipe de Bragança Paulista.
RED BULL BRAGANTINO X FLUMINENSEData/Hora: 19/08/2020, às 19h15Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Auxiliares: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)VAR: Anderson Daronco (RS)Onde ver: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Felipe Conceição)Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto (Uillian Correa), Matheus Jesus e Claudinho; Morato, Artur e Alerrandro.
Lesionados: NinguémPendurados: NinguémSuspensos: Ricardo Ryller (3º Amarelo)
FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Muriel; Igor Julião, Luccas Claro, Nino, Egídio; Yuri, Dodi, Michel Araújo; Nenê, Evanilson e Marcos Paulo.
Lesionados: Fred, Hudson e FrazanPendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 40% apostam no RB Bragantino, 40% no Fluminense e os outros 20% no empate.

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