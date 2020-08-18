Bragantino x Fluminense: onde ver, prováveis times, desfalques e palpites

Depois de, enfim, conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Fluminense quer continuar ganhando confiança. Para isso, terá uma complicada missão nesta quarta-feira, às 19h15, quando encara o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. O Tricolor vem de uma boa vitória de virada contra o Internacional em casa após uma derrota e um empate nas rodadas anteriores. Para este confronto, terá como novidade apenas o retorno do técnico Odair Hellmann ao banco de reservas. Matheus Ferraz se recuperou de lesão, mas não deve iniciar jogando.