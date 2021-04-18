futebol

Bragantino vence Mirassol e encaminha vaga nas quartas do Paulistão

Massa Bruta bateu o rival por 2 a 1 e agora chegou aos 17 pontos na liderança da chave C...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 22:01

LanceNet

Crédito: Divulgação/Bragantino
No Nabi Abi Chedid, o Red Bull Bragantino bateu o Mirassol por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança da chave C. Agora, o Massa Bruta chegou aos 17 pontos. O Mirassol é o líder do D, com 8 pontos.
Calendário
Na próxima jornada, o Bragantino encara a Ferroviária e o Mirassol encara o Botafogo-SP, em casa.
Jogo agitado
Bragantino e Mirassol protagonizaram um dos confrontos mais bem disputados desde a retomada do Paulistão. Os dois times partiam para cima e criavam boas chances. O Braga balançou a rede logo nos primeiros minutos, mas o tento foi anulado por conta de uma irregularidade no início da jogada.
Gols
Aos 30 minutos o VAR entrou em ação e mostrou ao árbitro toque de Oyama em Luis Felipe dentro da área. O Bragantino não desperdiçou e abriu o marcador de pênalti com Vitinho. O Mirassol empatou aos 42 com Pedro Lucas. O atacante recebeu lançamento, invadiu a área e bateu forte, 1 a 1.
Pressão do Mirassol
Mesmo como visitante, o Mirassol se lançou ao ataque e perdeu uma grande chance de virar. Cássio Gabriel invadiu a área e tocou na saída de Júlio César. A bola passou rente ao poste e saiu.
Fator Claudinho
Diante da dificuldade para criar, Mauricio Barbieri ‘apelou’. O treinador mandou Claudinho para o campo e com poucos minutos o camisa 10 decidiu. Em tabelinha, ele levantou na cabeça de Hurtado, que cabeceou para virar o marcador.

