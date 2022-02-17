futebol

Bragantino vence Água Santa e assume a liderança do Grupo D

Netuno é o vice-líder da chave A; enquanto Massa Bruta passa o Santos...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 20:58

LanceNet

O Bragantino venceu, por 2 a 0, o Água Santa, nesta quinta-feira (17). As equipes se encontraram pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com o resultado, o Massa Bruta fica na liderança do Grupo D, passando o Santos. O Netuno é o vice-líder da chave A. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPRESSÃO!
O Bragantino não demorou para marcar o primeiro gol. Com apenas dois minutos em campo, o Bragantino abriu o placar. Na jogada, Artur aproveitou cruzamento de Luan Cândido na área marcou o primeiro. A equipe seguiu na pressão e manteve a posse de bola. Enquanto isso, o Água Santa jogava por contra-ataque. Com o passar do tempo, o Netuno conseguiu chegar mais ao ataque. Com o jogo aberto, o Massa Bruta fez o segundo aos 39. Eric Ramires cruzou na área. Hyoran aproveitou e desviou para o gol.
JOGO TRUNCADO!
O Água Santa voltou com pressão e quase diminuiu o placar. Aos 7, Rodrigo Sam recebeu na entrada da área, batendo rasteiro. Cleiton esticou a perna e fez boa defesa. Quatro minutos depois, Leandro Silva recebeu na área da área. Na saída, Cleiton tocou para o gol. O lance, porém, acabou sendo anulado, porque o assistente marcou impedimento.
Aos 24, Cleiton fez um lançamento direto para Hyoran, que avançou em velocidade e invadiu a área. Na saída de Victor Souza, ele tocou por cobertura. A bola tocou na trave e saiu pela linha de fundo. A partida seguiu truncada e bem equilibrada. Aos 44, Artur avançou em velocidade pela esquerda e tocou para Leandrinho. Na área, ele bateu de primeiro, mas mandou a bola por cima do gol.

