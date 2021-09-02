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Bragantino treina de olho na retomada do Brasileirão

Massa Bruta volta aos gramados no dia 11 de setembro, quando recebe a Chapecoense, em casa...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 20:10

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 20:10
Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
Após uma folga de dois dias, o Red Bull Bragantino se reapresentou para dar continuidade nos treinos da temporada 2021.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Sem jogo até o dia 11 de setembro, quando recebe a Chapecoense, o Massa Bruta terá tempo de sobra para ajustar os detalhes nos sistemas defensivos e ofensivos.
Para o jogo contra a Chapecoense, o Bragantino vai tentar quebrar uma marca de dois jogos sem vencer em casa pelo Brasileirão.
Vale citar, que até o momento, em nove partidas como mandante, o Massa Bruta venceu apenas dois confrontos (Palmeiras e Grêmio).

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