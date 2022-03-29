futebol

Bragantino teve aproveitamento baixo contra os gigantes no Campeonato Paulista

Em quatro partidas, o Massa Bruta conseguiu apenas uma vitória e diante do São Paulo...
Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:22

Na noite do último sábado, o Red Bull Bragantino se despediu do Campeonato Paulista ao perder do Palmeiras, que ficou com a vaga na final.
O revés por 2 a 1 custou a eliminação e a participação abaixo do esperado da equipe contra os principais rivais do estado.
Acostumado a ser uma pedra no sapato dos gigantes paulistas, o Red Bull Bragantino pouco fez dentro das quatro linhas.
Nos jogos contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras, o time de Mauricio Barbieri conseguiu vencer apenas uma vez. Diante do Tricolor, o Bragantino levou a melhor por 4 a 3. Contra o Timão, o Massa Bruta foi derrotado por 1 a 0 e nos dois jogos que encarou o Verdão, o clube do interior empatou uma e perdeu outra.
Veja os resultados:
Bragantino 4 x 3 São Paulo
Corinthians 1 x 0 Bragantino
Bragantino 1 x 1 Palmeiras
Palmeiras 2 x 1 Bragantino
