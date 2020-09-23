Bragantino tenta quebrar jejum da temporada diante do Vasco; Entenda

No último fim de semana, o Bragantino quebrou uma seca de vitórias e goleou o Ceará por 4 a 2, feito que tirou o Massa Bruta da lanterna do Brasileirão e deu ânimo ao elenco, que vinha sofrendo críticas.Agora, diante do Vasco, em São Januário, o time do interior de São Paulo vai buscar algo que não acontece desde julho: vencer duas seguidas.
Na retomada do futebol, no dia 23 de julho, o Bragantino foi ao Morumbi e venceu o São Paulo por 3 a 2. Na sequência, no dia 26, a vítima foi o Botafogo-SP, que acabou derrotado por 2 a 0. Os feitos fizeram o Braga encerrar com a melhor campanha da fase de classificação do Paulistão.
Desde essa dobradinha, o Bragantino deu poucas alegrias ao seu torcedor. No Brasileirão, a equipe venceu o Fluminense, mas acabou superado pelo Coritiba no jogo seguinte. Agora, a missão é quebrar a série negativa e escapar da zona de rebaixamento.