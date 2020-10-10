Bragantino tem problemas no ataque para encarar o Atlético-GO

Após a partida ruim no meio da semana contra o Internacional, o Bragantino volta a campo neste domingo para encarar o Atlético-GO, fora de casa.Como se não bastasse a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o técnico Mauricio Barbieri terá que quebrar a cabeça para montar o seu sistema defensivo, já que teve dois desfalques de peso.