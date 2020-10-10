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futebol

Bragantino tem problemas no ataque para encarar o Atlético-GO

Mauricio Barbieri não poderá contar com Alerrandro e Artur por questões físicas...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 18:40

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 18:40

Crédito: Divulgação/Bragantino
Após a partida ruim no meio da semana contra o Internacional, o Bragantino volta a campo neste domingo para encarar o Atlético-GO, fora de casa.Como se não bastasse a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o técnico Mauricio Barbieri terá que quebrar a cabeça para montar o seu sistema defensivo, já que teve dois desfalques de peso.
O atacante Alerrandro, que precisou sair do jogo contra o Inter na etapa inicial, por conta de dores musculares, não se recuperou e está fora do jogo. Quem também não encara o Dragão é Artur, que acusou dores na coxa esquerda.
Veja a provável escalação do Bragantino para o jogo deste domingo: Julio Cesar, Aderlan, Leo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Raul e Claudinho; Hurtado (Morato), Tubarão e Ytalo.

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