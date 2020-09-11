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futebol

Bragantino sofre com má fase dos goleiros

Júlio César e Cleiton, escolhidos para defender a meta do Massa Bruta, não tem agradado em 2020...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 19:24
Crédito: Divulgação/Bragantino
No começo do ano o Bragantino investiu pesado no mercado de transferências. O grande exemplo da força do Massa Bruta foi a contratação do atacante Artur, que foi revelado pelo Palmeiras e adquirido por R$ 25 milhões.Entre as diversas contratações, uma delas foi para o gol. Cleiton, que foi apontado como uma joia do Atlético-MG. Em fevereiro, o time de Bragança desembolsou R$ 23 milhões e chamou a atenção pelo alto investimento.
A ideia era fazer sombra ao experiente Julio Cesar, que tinha a confiança do elenco, mas ficaria em alerta com um substituto à altura.
Erro fatal
Capitão do time, Julio Cesar falhou nas quartas de final do Paulistão. Diante do Corinthians, o arqueiro aceitou o chute de Ederson e com a eliminação perdeu a sua posição de titular.
Chance de Cleiton
O então técnico do Braga, Alexandre Conceição, preferiu tirar o camisa 1 e promoveu a entrada de Cleiton, mas a melhora embaixo do poste não aconteceu.
Em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, o jovem de 22 anos não consegue corresponder e acumula erros. Na última quinta-feira, ele falhou de maneira clamorosa no gol de empate do São Paulo e irritou a torcida.
Agora, resta saber se diante do Atlético-MG, o técnico Mauricio Barbieri vai manter Cleiton ou vai apostar na volta de Julio Cesar.

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