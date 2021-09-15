Bragantino quer voltar ao G-4; veja o cenário

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Após mais um tropeço dentro de casa, o Red Bull Bragantino viu o Flamengo ultrapassa-lo na classificação e o time de Mauricio Barbieri saiu do G-4.

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Agora, com a semana livre de trabalho, a ordem no Massa Bruta é recuperar o ânimo e buscar os pontos diante do Bahia, em Pituaçu.

Na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, o Bragantino aparece com 32 pontos. O Fortaleza, seu principal adversário, está com 33 pontos. O Fla está com 34 pontos.

Como volta para o G-4?

. Bragantino vencer o Bahia