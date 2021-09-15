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Bragantino quer voltar ao G-4; veja o cenário

Derrota na jornada passada tirou o Massa Bruta das quatro primeiras colocações do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 22:36

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 22:36

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Após mais um tropeço dentro de casa, o Red Bull Bragantino viu o Flamengo ultrapassa-lo na classificação e o time de Mauricio Barbieri saiu do G-4.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Agora, com a semana livre de trabalho, a ordem no Massa Bruta é recuperar o ânimo e buscar os pontos diante do Bahia, em Pituaçu.
Na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, o Bragantino aparece com 32 pontos. O Fortaleza, seu principal adversário, está com 33 pontos. O Fla está com 34 pontos.
Como volta para o G-4?
. Bragantino vencer o Bahia
. Fortaleza ou Flamengo tropeçar

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