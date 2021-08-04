Bragantino quer se manter no G4 do Brasileirão para cumprir meta de classificação à Libertadores

Com a vitória sobre o Grêmio no último domingo (01), o Bragantino voltou a figurar na zona de classificação para a Libertadores. E a meta do clube é justamente terminar o Brasileirão nessa faixa, o que colocará o Massa Bruta na competição continental em 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No momento, o Bragantino aparece na quarta colocação, com 27 pontos. O seu principal concorrente é o Flamengo, que tem 24.
Nesta sexta-feira, o Bragantino mede forças contra o Sport, fora de casa, às 19h, em confronto que abrirá a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo recebe o Internacional, no Maracanã, domingo (08), às 18h15.
Como ficar no G4?
Para continuar entre os quatro melhores após a próxima rodada, a conta é básica. Se vencer ou empatar, o Bragantino fica no G4. Caso seja superado, o time paulista torce para o Flamengo não vencer o Internacional.