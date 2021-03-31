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Bragantino quer manter invencibilidade na temporada e avançar na Copa do Brasil

Diante da Luverdense, Massa Bruta coloca a prova a sua série invicta na temporada 2021...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 14:12

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 14:12
Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
Com a base mantida da última temporada, o Bragantino entrou forte em 2021 e mostrou qualidade nos primeiros jogos do Campeonato Paulista e Copa do Brasil.
+ Lista fechada! Confira as 16 seleções masculinas classificadas para as Olimpíadas de Tóquio
Nos cinco duelos, a equipe comandada por Mauricio Barbieri somou três vitórias (duas no Paulistão e uma na Copa do Brasil) e dois empates.
Agora, Barbieri e seus comandados terão mais um duelo decisivo pela frente nesta semana, quando encaram a Luverdense, pela Segunda Fase do torneio nacional.
+ Libertadores pode ter apenas dois times brasileiros como cabeças de chave: confira os possíveis cenários do sorteio
Se manter o retrospecto de invencibilidade com vitória a equipe garante a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Se conhecer a primeira derrota, o Braga está eliminado.

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