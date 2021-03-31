Bragantino quer manter invencibilidade na temporada e avançar na Copa do Brasil

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino

Com a base mantida da última temporada, o Bragantino entrou forte em 2021 e mostrou qualidade nos primeiros jogos do Campeonato Paulista e Copa do Brasil.

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Nos cinco duelos, a equipe comandada por Mauricio Barbieri somou três vitórias (duas no Paulistão e uma na Copa do Brasil) e dois empates.

Agora, Barbieri e seus comandados terão mais um duelo decisivo pela frente nesta semana, quando encaram a Luverdense, pela Segunda Fase do torneio nacional.

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