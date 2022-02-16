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futebol

Bragantino quer manter 100% de aproveitamento em casa no Paulistão

Massa Bruta volta a campo pelo estadual na próxima quinta-feira, diante do Água Santa, no Nabi Abi Chedid...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 13:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 13:54
Na noite de quinta-feira, o Red Bull Bragantino volta a campo pelo Campeonato Paulista e o adversário da vez é o Água Santa.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O jogo serve para o Massa Bruta se recuperar do baque pela derrota diante do São Bernardo e para manter o retrospecto positivo do clube paulista no torneio estadual dentro de casa.
Até o momento, nos três jogos no Nabi Abi Chedid, o Red Bull obteve 100% de aproveitamento contra Guarani, São Paulo e Inter de Limeira.
Além do bom retrospecto dentro de casa, outro ponto que vale chamar atenção é o número de gols. São nove gols em três jogos. Sendo que, diante do São Paulo e Inter de Limeira, os comandados de Barbieri marcaram oito gols.
Crédito: Foto:AriFerreira

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