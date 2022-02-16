Bragantino quer manter 100% de aproveitamento em casa no Paulistão

Na noite de quinta-feira, o Red Bull Bragantino volta a campo pelo Campeonato Paulista e o adversário da vez é o Água Santa.

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O jogo serve para o Massa Bruta se recuperar do baque pela derrota diante do São Bernardo e para manter o retrospecto positivo do clube paulista no torneio estadual dentro de casa.

Até o momento, nos três jogos no Nabi Abi Chedid, o Red Bull obteve 100% de aproveitamento contra Guarani, São Paulo e Inter de Limeira.

Além do bom retrospecto dentro de casa, outro ponto que vale chamar atenção é o número de gols. São nove gols em três jogos. Sendo que, diante do São Paulo e Inter de Limeira, os comandados de Barbieri marcaram oito gols.