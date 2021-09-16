Bragantino precisa vencer Bahia para não se complicar na briga pela Libertadores

A semana do Red Bull Bragantino tem sido pesada, já que o time de Mauricio Barbieri foi derrotado dentro de casa pela Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro.
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O revés no Nabi Abi Chedid tirou o Massa Bruta do G-4 do torneio nacional e, aproximou até mesmo de uma saída da zona de classificação da Libertadores.
Com 32 pontos, o Bragantino aparece com quatro a mais que o Fluminense, primeiro time fora da zona da Liberta.
Diante do fato e do bom momento do rival, o Massa Bruta não pode nem pensar em perder do Bahia no fim de semana para evitar que a distância encurte ainda mais e a vaga na próxima Libertadores da América fique ameaçada.