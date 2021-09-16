Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bragantino precisa vencer Bahia para não se complicar na briga pela Libertadores

Massa Bruta vê seus rivais crescerem na competição nacional e o duelo do fim de semana ganhou ares de decisão...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 15:45
Crédito: Bragantino visita o Bahia no fim de semana (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
A semana do Red Bull Bragantino tem sido pesada, já que o time de Mauricio Barbieri foi derrotado dentro de casa pela Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O revés no Nabi Abi Chedid tirou o Massa Bruta do G-4 do torneio nacional e, aproximou até mesmo de uma saída da zona de classificação da Libertadores.
Com 32 pontos, o Bragantino aparece com quatro a mais que o Fluminense, primeiro time fora da zona da Liberta.
Diante do fato e do bom momento do rival, o Massa Bruta não pode nem pensar em perder do Bahia no fim de semana para evitar que a distância encurte ainda mais e a vaga na próxima Libertadores da América fique ameaçada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados