Bragantino precisa vencer Bahia para não se complicar na briga pela Libertadores

Crédito: Bragantino visita o Bahia no fim de semana (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

A semana do Red Bull Bragantino tem sido pesada, já que o time de Mauricio Barbieri foi derrotado dentro de casa pela Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro.

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O revés no Nabi Abi Chedid tirou o Massa Bruta do G-4 do torneio nacional e, aproximou até mesmo de uma saída da zona de classificação da Libertadores.

Com 32 pontos, o Bragantino aparece com quatro a mais que o Fluminense, primeiro time fora da zona da Liberta.