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futebol

Bragantino pode abrir vantagem na liderança do Brasileirão; veja o cenário

Massa Bruta precisa vencer o Atlético-GO e torcer por tropeços dos rivais diretos na classificação...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 13:30

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 13:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O líder do Campeonato Brasileiro é o Bragantino. No meio de semana, o clube do interior paulista recebeu o Palmeiras, venceu e contou com o tropeço do Athletico para ficar na ponta do torneio nacional.
+ CR7 perto de se isolar no topo! Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os tempos
Agora, o cenário apresenta o Massa Bruta com 14 pontos e o Furacão logo atrás com 12 pontos. O Fortaleza e Bahia, que também aparecem no alto da classificação, estão na 3ª e 4ª posição, com 11 pontos.
Abre vantagem?
O Bragantino volta a campo apenas na segunda-feira, mas em caso de tropeço dos rivais diretos (Athletico, Fortaleza e Bahia), o Bragantino pode abrir uma larga vantagem na liderança da competição.
Confira abaixo os rivais dos G-4
Bragantino x Atlético-GOAthletico x ChapecoenseGrêmio x FortalezaPalmeiras x Bahia

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