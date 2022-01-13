Bragantino parabeniza técnicos do clube no Dia do Treinador de Futebol

Nesta quinta-feira (14), é comemorado o Dia do Treinador de Futebol e o Bragantino, através das redes sociais, não deixou de parabenizar em especial os comandantes das equipes principais tanto no masculino como também no feminino.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPelas redes sociais, o Massa Bruta deixou uma mensagem de carinho e agradecimento voltada a Mauricio Barbieri e a recém-contratada Rosana Alves. No caso de Barbieri, o treinador de 40 anos de idade que chegou após trabalho realizado no CSA acumula números importantes no Massa Bruta da ordem de 101 partidas com 43 vitórias, 32 empates e 26 reveses. Como feitos mais marcantes, a conquista da vaga direta na fase de grupos da Libertadores e o vice-campeonato da Copa Sul-Americana.