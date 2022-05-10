Bragantino não consegue vencer os rivais paulistas

De volta à elite do futebol brasileiro nas últimas temporadas, o Red Bull Bragatino se consolida como um dos times fortes do país e tem incomodado seus rivais paulistas nos encontros ao longo da temporada.
Porém, nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta não tem sido tão eficaz como já foi antes e ainda não venceu os gigantes do estado.
Quando encarou o São Paulo, o Bragantino abriu o placar no Nabi Abi Chedid e levou o empate nos minutos finais. Agora, o algoz foi o Corinthians, que mesmo em Bragança, levou a melhor com o gol de Renato Augusto.
Para acabar com a má fase nos jogos contra os rivais do estado, o Bragantino terá no próximo sábado o Palmeiras, no Allianz Parque.
Vale citar, que os dois se enfrentaram no último Paulistão na casa Alviverde e deu Palmeiras.