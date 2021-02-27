Bragantino lança seu programa de sócio-torcedor com promessa de inovação

Crédito: Programa do clube de Bragança Paulista promete alto grau de inovação (Divulgação/Red Bull Bragantino

Nesse sábado (27), o Red Bull Bragantino revelou maiores detalhes de como será estruturado o programa de sócio-torcedor do clube, o Red Bull Bragantino Experience, onde pretende não apenas engajar o torcedor como também englobar uma ampla gama de vantagens desde relacionadas diretamente ao clube como também em outros setores de cunho social e econômico.>Jogos do Massa Bruta na primeira fase do PaulistãoAlém das tradicionais medidas que constam em outros modelos como descontos em produtos especiais, presença nos jogos do Massa Bruta via check-in, plano infantil, desconto para acompanhantes, dentre outros benefícios, a movimentação da economia de Bragança Paulista será ponto abordado no programa.

Para isso, existe a previsão de oferecer benefícios a comerciantes e através de convênios com fintechs de meios de pagamento e com os próprios descontos que poderão ser implementados via parceria com lojistas e prestadores de serviço para maior acesso aos consumidores.

Na área educacional, o Red Bull Experience firmou uma parceria tanto com a Universidade São Francisco como também junto a outras escolas da região para a obtenção de descontos e condições especiais.

Até mesmo na área de seguros o programa tem previsão de alcance com um convênio onde o pagamento da mensalidade significa ter direito a um plano de cobertura para acidentes ou roubo de pertences pessoais, principalmente nos dias de partidas do Bragantino.

Além disso, existirá um mecanismo onde haverá subsídio para a manutenção do própria mensalidade bem como a assinatura do pacote de jogos em pay-perview em caso de perda imediata de renda.