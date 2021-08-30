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Bragantino lamenta mais um tropeço dentro de casa

Igualdade contra o Atlético-MG foi mais um resultado que ficou engasgado para o Massa Bruta...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 17:53
Crédito: Pedro Souza / Atlético
O Bragantino voltou a decepcionar dentro de casa. Na noite do último domingo, o Massa Bruta recebeu o Atlético-MG e apenas empatou por 1 a 1.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado foi o sexto empate do time paulista dentro do Nabi Abi Chedid e deixa o time cada vez mais longe da briga pela ponta do campeonato.
Na visão do lateral-esquerdo Edimar, o time precisa ser mais ‘agressivo’ para mudar esse retrospecto negativo.
‘Fizemos um grande jogo. A gente precisa melhorar mais em casa, ser mais agressivo. Já estamos no sexto empate em casa. Precisa melhorar’, afirmou ao Premier.
Com a igualdade no Nabizão, o Bragantino é o 4º colocado do Brasileiro, com 32 pontos.

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