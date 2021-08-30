Bragantino lamenta mais um tropeço dentro de casa

Crédito: Pedro Souza / Atlético

O Bragantino voltou a decepcionar dentro de casa. Na noite do último domingo, o Massa Bruta recebeu o Atlético-MG e apenas empatou por 1 a 1.

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O resultado foi o sexto empate do time paulista dentro do Nabi Abi Chedid e deixa o time cada vez mais longe da briga pela ponta do campeonato.

Na visão do lateral-esquerdo Edimar, o time precisa ser mais ‘agressivo’ para mudar esse retrospecto negativo.

‘Fizemos um grande jogo. A gente precisa melhorar mais em casa, ser mais agressivo. Já estamos no sexto empate em casa. Precisa melhorar’, afirmou ao Premier.