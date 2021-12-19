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futebol

Bragantino encerra 2021 com 98 gols marcados

Massa Bruta mostrou a sua força no sistema ofensivo ao longo da temporada 2021...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 15:59

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 15:59

Pela primeira vez o Red Bull Bragantino garantiu uma vaga na Libertadores da América e um dos principais feitos para isso ocorrer foi o estilo de jogo do time.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com um perfil jovem e intenso, Mauricio Barbieri montou uma equipe consistente que costuma ferir seus adversários.
No inicio da temporada, o grande nome era Claudio, mas com a saída do camisa 10, coube a Artur assumir a responsabilidade e conduzir o time nas quatro linhas.
A prova do bom desempenho do Bragantino é a quantidade de gols marcados. No total, o Massa Bruta fez 98 gols.
Crédito: YtalofoiumdosnomesdoBragantinonatemporada(Divulgação/Bragantino

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