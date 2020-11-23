futebol

Bragantino emplaca boa sequência como mandante e sobe na tabela

Após perder do Inter, Massa Bruta ganhou 10 dos 12 pontos possíveis e deixou a zona do rebaixamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 16:05

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 16:05

Crédito: Divulgação/RB Bragantino
No dia 8 de outubro, o Red Bull Bragantino dava sinais que poderia reagir no Campeonato Brasileiro e recebeu o então líder Internacional. Com gols de Thiago Galhardo, o Massa Bruta acabou derrotado por 2 a 0 e ligou o sinal de alerta na luta contra o rebaixamento.Desde aquela partida, principalmente nos jogos em casa, a postura do Braga foi diferente e o Nabi Abi Chedid tem sido uma grande válvula de escape na luta para fugir do Z-4.
Nos últimos quatro jogos como mandante, a equipe somou 10 pontos. A única vez que saiu sem ganhar foi diante do Santos, quando conseguiu o empate no minuto final.
O ataque, que antes era um problema, desencantou ao marcar oito gols. A defesa não ficou por baixo e levou apenas um gol.
Diante da melhora dentro de casa, o Red Bull Bragantino chegou a marca dos 26 pontos e aparece na 12ª colocação.

Tópicos Relacionados

bragantino
Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

