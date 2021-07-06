Bragantino é o único invicto do Campeonato Brasileiro

Crédito: (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Com uma campanha surpreendente, o Red Bull Bragantino tem desbancado as principais forças do país neste começo de temporada e aparece na liderança do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos.

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No meio de semana, o time de Mauricio Barbieri volta a campo no Nabi Abi Chedid para encarar o Cuiabá, que aparece na zona de rebaixamento.

Invencibilidade

Apesar do favoritismo, o Red Bull Bragantino toma cuidado para evitar surpresas desagradáveis e manter o posto de único invicto da competição.