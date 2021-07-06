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futebol

Bragantino é o único invicto do Campeonato Brasileiro

Massa Bruta não foi derrotado até o momento e aparece na liderança do torneio nacional...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 16:52

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 16:52
Crédito: (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Com uma campanha surpreendente, o Red Bull Bragantino tem desbancado as principais forças do país neste começo de temporada e aparece na liderança do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos.
+ Tiago Nunes entrou na lista: veja 30 técnicos brasileiros que estão sem clube
No meio de semana, o time de Mauricio Barbieri volta a campo no Nabi Abi Chedid para encarar o Cuiabá, que aparece na zona de rebaixamento.
Invencibilidade
Apesar do favoritismo, o Red Bull Bragantino toma cuidado para evitar surpresas desagradáveis e manter o posto de único invicto da competição.
Em nove rodadas, o Braga não foi superado por nenhum clube e, até o momento, o Massa Bruta encarou adversários de peso como, por exemplo, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.

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