Bragantino é o único invicto do Campeonato Brasileiro

Com uma campanha surpreendente, o Red Bull Bragantino tem desbancado as principais forças do país neste começo de temporada e aparece na liderança do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos.
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No meio de semana, o time de Mauricio Barbieri volta a campo no Nabi Abi Chedid para encarar o Cuiabá, que aparece na zona de rebaixamento.
Invencibilidade
Apesar do favoritismo, o Red Bull Bragantino toma cuidado para evitar surpresas desagradáveis e manter o posto de único invicto da competição.
Em nove rodadas, o Braga não foi superado por nenhum clube e, até o momento, o Massa Bruta encarou adversários de peso como, por exemplo, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.