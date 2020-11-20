futebol

Bragantino e Bahia abrem a 22ª rodada do Brasileirão

Massa Bruta e Tricolor se enfrentam a partir das 20h (Horário de Brasília), no Nabi Abi Chedid...
LanceNet

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 21:13

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino
A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro entra em ação nesta sexta-feira e o jogo que abre acontece no Nabi Abi Chedid, a partir das 20h (Horário de Brasília), com Red Bull Bragantino e Bahia.Como chegam
Após um período de baixa no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino começa a dar sinais de reação. Nos últimos cinco jogos, o Massa Bruta venceu três partidas e luta para se afastar da zona de rebaixamento.
Do outro lado do confronto está o Bahia. Após pegar o time na lanterna da competição, Mano Menezes colocou ordem na casa e somou pontos importantes, que colocaram a equipe na primeira página. Agora, a missão é beliscar o quarto triunfo consecutivo para sonhar com uma vaga no G-6.
Prováveis Escalações:
Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Weverson; Ricardo Ryller, Raul e Cuello; Artur, Claudinho e Ytalo.
Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Anderson Martins e Matheus Bahia; Gregore, Ronaldo e Daniel; Fessin, Élber e Gilberto.

