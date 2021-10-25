Bragantino confirma fama de 'carrasco' diante dos rivais paulistas

Na noite do último domingo, o Bragantino recebeu o São Paulo e venceu em pleno Nabi Abi Chedid por 1 a 0, resultado que manteve o time colado no G-4.
O placar positivo também manteve a invencibilidade do Massa Bruta contra seus rivais paulistas no Brasileirão.
Agora, em sete jogos disputados contra o quarteto (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos) o Braga obteve cinco vitórias e dois empates.
Assim como o Palmeiras, o Tricolor também perdeu as duas partidas do turno e returno do torneio nacional.
Confira abaixo o retrospecto:
Corinthians 1 x 2 Bragantino
Bragantino 3 x 1 Palmeiras
São Paulo 1 x 2 Bragantino
Bragantino 2 x 2 Santos
Bragantino 2 x 2 Corinthians
Palmeiras 2 x 4 Bragantino
Bragantino 1 x 0 São Paulo