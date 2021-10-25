Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bragantino confirma fama de 'carrasco' diante dos rivais paulistas

Contra os grandes do estado, o Massa Bruta não foi superado neste Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 19:17

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 19:17

Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino
Na noite do último domingo, o Bragantino recebeu o São Paulo e venceu em pleno Nabi Abi Chedid por 1 a 0, resultado que manteve o time colado no G-4.
O placar positivo também manteve a invencibilidade do Massa Bruta contra seus rivais paulistas no Brasileirão.
Agora, em sete jogos disputados contra o quarteto (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos) o Braga obteve cinco vitórias e dois empates.
Assim como o Palmeiras, o Tricolor também perdeu as duas partidas do turno e returno do torneio nacional.
Confira abaixo o retrospecto:
Corinthians 1 x 2 Bragantino
Bragantino 3 x 1 Palmeiras
São Paulo 1 x 2 Bragantino
Bragantino 2 x 2 Santos
Bragantino 2 x 2 Corinthians
Palmeiras 2 x 4 Bragantino
Bragantino 1 x 0 São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados