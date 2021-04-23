Bragantino chega a segunda vitória em torneio internacional

A noite da última quinta-feira foi histórica para o Bragantino. Após muita expectativa, o clube do interior de São Paulo estreou na Copa Sul-Americana.
No primeiro desafio, o time de Mauricio Barbieri mostrou a sua força e bateu o Deportes Tolima por 2 a 1 e começou com o pé direito.
Segunda Vitória
Esta é a segunda vez que o Bragantino disputa um torneio continental. A primeira aconteceu em 1996, quando disputou a Copa Conmebol e, após tirar o Palmeiras, caiu para o Independiente Santa Fe.
Com o triunfo diante do Tolima, o Massa Bruta venceu a segunda partida internacional em sua história. Na Conmebol, o Braga venceu o Palmeiras por 5 a 1.