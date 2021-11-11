Bragantino aumenta série negativa no Campeonato Brasileiro

Na noite da última quarta-feira, o Bragantino foi até a Vila Belmiro e acabou superado pelo Santos por 2 a 0, resultado que ligou o sinal de alerta.
Além de não entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta viu a sua sequência negativa aumentar no torneio nacional.
Com o revés na Vila Belmiro, o Bragantino está sem vencer nos últimos três jogos da temporada e preocupa o seu torcedor, que visa a decisão da Sul-Americana, marcada para o dia 20 de novembro.
A chance de recuperação do Braga acontece neste fim de semana, quando a equipe de Mauricio Barbieri recebe o Fortaleza, no Nabi Abi Chedid.