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futebol

Bragantino aumenta invencibilidade no Campeonato Brasileiro

Após um período ruim no torneio, o Massa Bruta está invicto nos últimos cinco jogos...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 12:53

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 12:53

Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino
No Couto Pereira, o Red Bull Bragantino foi muito bem contra o Coritiba e segurou o empate sem gols contra um adversário direto na briga para fugir do Z-4.Agora, o Massa Bruta está na 14ª colocação, com 28 pontos, quatro a mais que o Vasco da Gama, primeiro time da zona de rebaixamento.
Série Invicta
Outro ponto que sinaliza a evolução do Bragantino é o período de invencibilidade. A última derrota foi para o Grêmio. Desde então, o Braga somou duas vitórias e três empates, a maior do time na competição nacional.
Durante o período invicto, o Massa Bruta marcou sete gols e sofreu apenas dois. Sendo que nos últimos três jogos, o time não foi vazado.

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