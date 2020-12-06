Bragantino aumenta invencibilidade no Campeonato Brasileiro

Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

No Couto Pereira, o Red Bull Bragantino foi muito bem contra o Coritiba e segurou o empate sem gols contra um adversário direto na briga para fugir do Z-4.Agora, o Massa Bruta está na 14ª colocação, com 28 pontos, quatro a mais que o Vasco da Gama, primeiro time da zona de rebaixamento.

Série Invicta

Outro ponto que sinaliza a evolução do Bragantino é o período de invencibilidade. A última derrota foi para o Grêmio. Desde então, o Braga somou duas vitórias e três empates, a maior do time na competição nacional.