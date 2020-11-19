Bragantino anuncia oficialmente a chegada de Eric Ramires

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino

Transação que já era dada nos bastidores como certa no aspecto verbal, restando apenas o acerto burocrático entre todas as partes, o empréstimo do meio-campista Eric Ramires foi oficializado tanto pelo Red Bull Bragantino como também pelo dono dos direitos do atleta, o Bahia.

Segundo informação que foi confirmada pelo clube de Salvador, os moldes da negociação se deram com o clube de Bragança Paulista arcando com a quantia de R$ 1,2 milhão para ter o atleta até dezembro de 2021 e, caso queira permanecer com ele em definitivo, terão de pagar mais R$ 12 milhões.

Essa será a segunda oportunidade que Eric Ramires terá de atuar em uma equipe diferente do clube que o formou. Em setembro de 2019, o jogador foi emprestado ao Basel-SUI, mas teve uma sequência de lesões que o fizeram atuar em apenas 11 compromissos no período de 11 meses, situação que o levou a retornar ao clube do Nordeste.