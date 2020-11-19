Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bragantino anuncia oficialmente a chegada de Eric Ramires

Ainda dono dos direitos do atleta, o Bahia abriu os termos da negociação inicialmente por empréstimo, mas com cláusula de compra fixada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 11:06

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 11:06

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino
Transação que já era dada nos bastidores como certa no aspecto verbal, restando apenas o acerto burocrático entre todas as partes, o empréstimo do meio-campista Eric Ramires foi oficializado tanto pelo Red Bull Bragantino como também pelo dono dos direitos do atleta, o Bahia.
Segundo informação que foi confirmada pelo clube de Salvador, os moldes da negociação se deram com o clube de Bragança Paulista arcando com a quantia de R$ 1,2 milhão para ter o atleta até dezembro de 2021 e, caso queira permanecer com ele em definitivo, terão de pagar mais R$ 12 milhões.
Essa será a segunda oportunidade que Eric Ramires terá de atuar em uma equipe diferente do clube que o formou. Em setembro de 2019, o jogador foi emprestado ao Basel-SUI, mas teve uma sequência de lesões que o fizeram atuar em apenas 11 compromissos no período de 11 meses, situação que o levou a retornar ao clube do Nordeste.
Como não existe cláusula de impedimento para que ele enfrente a equipe que detêm seus direitos, quis o destino que a estreia de Ramires pelo Massa Bruta possa acontecer, justamente, em confronto entre Red Bull Bragantino x Bahia da próxima sexta-feira (20) às 20h no Nabi Abi Chedid.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados