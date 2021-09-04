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futebol

Bragantino altera a programação e dá folga ao elenco

Grupo de Mauricio Barbieri descansa neste sábado e domingo e volta aos trabalhos na segunda-feira...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 11:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 11:12
Crédito: Elenco do Bragantino no vestiário do Nabi Abi Chedid (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Sem jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino resolveu alterar a sua programação de fim de semana e deu folga ao elenco.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A ideia do técnico Mauricio Barbieri é deixar seus atletas com as famílias e recuperar as energias para a disputa da temporada.
O próximo jogo do Braga no torneio acontece dia 11 de setembro, quando encara a Chapecoense, no Nabi Abi Chedid.
Classificação
Após 18 rodadas, o Bragantino aparece na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos.

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