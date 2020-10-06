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futebol

Bragantino alcança maior série de jogos sem perder no Brasileirão

Após vencer o Ceará, o Massa Bruta empatou com o Vasco da Gama e Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 15:42

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:42

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Bragantino ainda não conseguiu deixar as últimas posições desde a chegada de Mauricio Barbieri, porém, começa a dar indícios que pode reagir na competição.A primeira partida de Barbieri pelo Massa Bruta foi no dia 6 de setembro, quando o time acabou superado pelo Palmeiras. Na sequência o treinador teve um empate com o São Paulo e derrota para o Atlético-MG.
Série Invicta
Bragantino e Barbieri deram sinal de recuperação a partir do jogo contra o Ceará. No Nabizão, o Massa Bruta venceu por 4 a 2 e amenizou a crise. Nos dois jogos depois, diante de Vasco e Corinthians, gigantes do futebol nacional, empates com partidas mais consistentes.
Esta é a primeira trinca invicta do Bragantino desde o seu regresso. Antes disso, apenas nas duas primeiras rodadas, quando empatou com Santos e Botafogo, a equipe ficou jogos em sequência sem perder.
A próxima partida do Massa Bruta no torneio é quinta-feira, quando o rival é o Internacional, no Nabi Abi Chedid.

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