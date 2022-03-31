  • Braga x Benfica: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português
futebol

Braga x Benfica: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

O Benfica joga fora de casa atrás de uma vitória para diminuir a vantagem para o Sporting, vice-colocado, e buscar uma vaga direta na Champions League
Publicado em 31 de Março de 2022 às 13:03

LanceNet

31 mar 2022 às 13:03
Nesta sexta-feira, o Benfica visita o Braga pela 28ª rodada do Campeonato Português. As Águias buscam uma vitória fora de casa para se aproximarem do Sporting, vice-colocado, que está com a última vaga direta para a Champions League. O confronto, no Estádio de Braga, está marcado para às 16h15.BOA FASEAmbas as equipes chegam para o duelo em boa fase. O Braga conseguiu uma classificação às quartas de final da Liga Europa, enquanto o Benfica eliminou o Ajax e chegou às quartas da Champions League.
> Veja a tabela do Campeonato Português
TABELAO Porto é o líder isolado do Campeonato Português, com 73 pontos, e o Sporting vem atrás com 67. Enquanto isso, o Benfica ocupa a terceira posição com 61 pontos. Sendo assim, as Águias precisam de uma vitória para tentar encostar no Sporting e avançar para a vice-liderança, para alcançar a última classificação direta à Champions League.FICHA TÉCNICABraga x Benfica
Data e horário: 01/04/2022, às 16h15.Local: Estádio de Braga, em Braga (POR)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRAGA (Técnico: Carlos Carvalhal)Matheus; Yan Couto, Tormena, Diogo Leite e Moura; Lucas Mineiro, André Horta e Castro; Ricardo Horta, Medeiros e Abel Ruiz.
BENFICA (Técnico: Nelson Veríssimo)Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, João Mário e Meité; Éverton, Darwin Núñez e Yaremchuk.
Braga e Benfica se enfrentam nesta sexta-feira pelo Campeonato Português (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

