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futebol

Boza lamenta mais um jogo sem vitória, mas defende Marinho

Zagueiro, que teve boa atuação no empate com o Ceará, neste sábado, isentou camisa 11, que perdeu um pênalti no primeiro tempo, de culpa pelo resultado...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 23:29

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 23:29
Crédito: Marinho perdeu um pênalti, mas foi defendido pelo zagueiro Danilo Boza após o jogo (Ivan Storti/Santos FC
O empate do Santos contra o Ceará, neste sábado, na Arena Castelão, aumentou a sequência de jogos sem vencer na temporada. Com o 0 a 0, o Peixe chegou a nove jogos sem vitórias na temporada. A última vitória pelo Campeonato Brasileiro foi contra a Chapecoense, em Chapecó, em 1º de agosto."Se a gente não se sentir incomodado não merecemos estar no Santos. O Santos é grande, e temos que jogar. A gente trabalhou bem, é difícil, era o jogo da reviravolta, trabalhamos, queríamos a vitória. Fomos bem até a perda do pênalti, sofremos, mas nada relevante. O jogo ficou lá e cá. E eu não estou feliz, mas o ponto foi importante", disse ao Sportv.O Peixe ainda teve uma oportunidade de abrir o placar, no comecinho do jogo. Em cobrança de pênalti, Marinho acabou escorregando e perdeu a chance de colocar o Santos na frente.
"Um por todos e todos por um. Demos muita moral para ele (Marinho). É o Rei da América, nosso melhor jogador e pode decidir. Temos que passar confiança como ele passa para mim. Um ajudará o outro para sairmos dessa situação", comentou o zagueiro ao TNT.

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