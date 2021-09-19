Boza lamenta mais um jogo sem vitória, mas defende Marinho

O empate do Santos contra o Ceará, neste sábado, na Arena Castelão, aumentou a sequência de jogos sem vencer na temporada. Com o 0 a 0, o Peixe chegou a nove jogos sem vitórias na temporada. A última vitória pelo Campeonato Brasileiro foi contra a Chapecoense, em Chapecó, em 1º de agosto."Se a gente não se sentir incomodado não merecemos estar no Santos. O Santos é grande, e temos que jogar. A gente trabalhou bem, é difícil, era o jogo da reviravolta, trabalhamos, queríamos a vitória. Fomos bem até a perda do pênalti, sofremos, mas nada relevante. O jogo ficou lá e cá. E eu não estou feliz, mas o ponto foi importante", disse ao Sportv.O Peixe ainda teve uma oportunidade de abrir o placar, no comecinho do jogo. Em cobrança de pênalti, Marinho acabou escorregando e perdeu a chance de colocar o Santos na frente.